VIDEO Super petrecere pe peron după ce trenul Mangalia-Suceava, plin cu copii, s-a stricat Zeci de copii care veneau din Mangalia și se indreptau spre Suceava au ramas blocați pe traseu dupa ce locomotiva s-a stricat. Tinerii au fost nevoiți sa aștepte mai bine de doua ore reluarea calatoriei spre casa. Nu au stat degeaba. Au incins o petercere pe cinste. Locomotiva s-a stricat in Constanța. A durat mai […] The post VIDEO Super petrecere pe peron dupa ce trenul Mangalia-Suceava, plin cu copii, s-a stricat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trenul Mangalia – Arad a acumulat peste noua ore intarziere dupa ce a staționat in zona Fundulea, din cauza lipsei de tensiune in linia de contact. Trenul, plin cu copii ce veneau din tabara, a plecat la ora 19.10 din Mangalia și abia dupa 8.30 a ajuns in Gara de Nord. Jumatate de ora mai […] The post…

- Autobuzul care facea legatura intre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni nu va mai circula in București incepand cu 1 august. Linia va fi definitiv suspendata, iar calatoria catre Aeroport se va face doar cu trenul. Pe langa linia 780, STB a decis sa suspende și linia 303. Comunicatul de presa al Asociației…

- Prezent la Conferința de alegeri a PNL Constanța, premierul Florin Cițu a explicat de ce le promite bani primarilor, dar și care sunt motivele ce ar sta la baza remanierii unor miniștri. Astfel Florin Cițu a explicat de ce este esențial ca primarii PNL sa se implice activ in comunitațile lor. El a…

- Guvernul a decis sa respinga proiectul de lege care prevede acordarea de bani și extinderea dreptului pentru mai mulți angajați. Argumentele Executivului sunt atat financiare, pentru ca bugetul de stat nu-și permite cheltuieli in plus, cat și legislative, pentru ca ar aparea discriminari. „Guvernul…

- Trei accidente au avut loc, sambata dimineața, pe Autostrada A2 pe sensul spre Constanța, unul la km 101, unul la km 182 și unul la km 184. Potrivit șoferilor, autostrada este foarte aglomerata inca de la primele ore ale dimineții și, din cauza accidentelor, s-au format coloane de mașini de peste 5…

- Este din nou alerta in Constanța. Un incendiu violent a izbucnit la o magazie de depozitare aluminiu, din zona industriala a municipiului. Flacarile violente și fumul negru se vad de la mare distanța. La fața locului se deplaseaza efective importante de pompieri. La fata locului, salvatorii intervin…

- Guvernul a aprobat, in ședința de joi, ordonanța de urgența privins amanarea creșterii alocațiilor pentru copii de la 1 ianuarie 2022, in loc de 1 iulie anul acesta. Ordonanța a fost adoptata deși Consiliul Economic și Social a avizat negativ proiectul de act normativ. Printre altele, CES arata, in…

- Mai multe echipaje medicale au fost solicitate in comuna Ungra, județul Brașov, unde trei copii au fost gasiți inconștienți. Medicii au stabilit ca au baut o substanța toxica folosita la spalatul oilor. Medicii se straduiesc sa ii readuca la viața. Primele date arata ca cei trei copii au baut Tomoxan,…