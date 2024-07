Stiri pe aceeasi tema

- Actrița americana Halle Berry (57 de ani) a purtat torța olimpica pe Bulevard de la Croisette din Cannes, marți, 18 iunie, relateaza ABC News. Jocurile de la Paris se desfașoara intre 26 iulie și 11 august..Pe 16 aprilie, flacara olimpica a fost aprinsa in Olympia, Grecia, doua luni mai tarziu a ajuns…

- Comitetul International Olimpic va utiliza inteligenta artificiala pentru a bloca orice abuz pe retelele de socializare la adresa celor 15.000 de sportivi si oficiali la Jocurile Olimpice de la Paris de luna viitoare, a declarat vineri presedintele forului, Thomas Bach, potrivit Reuters.

- Triatlonistul de origine franceza Felix-Pierre Duchampt va reprezenta pentru a doua oara Romania la Jocurile Olimpice. Potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, acesta s-a calificat la Olimpiada de Paris in urma punctelor acumulate in ierarhia mondiala la individual. Duchampt, care are și cetațenia…

- O pictura murala cu denumirea „Visul Olimpic”, dedicata sportivilor moldoveni, care vor concura la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, a fost pictata pe fațada unei cladiri din centrul capitalei. Potrivit primarului general, Ion Ceban, care a participat astazi la evenimentul de inaugurare, „opera de…

- Numarul sportivilor romani calificați la Jocurile Olimpice de la Paris a ajuns la 83, dupa ce luptatorul Alin Alexuc-Ciurariu a obtinut victorii pe linie la turneul preolimpic mondial de la Istanbul. Luptatorul Alin Alexuc s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, la lupte greco-romane, categoria…

- Romania și-a marit numarul de sportivi care vor participa la Jocurile Olimpice, dupa ce perechea alcatuita din Ovidiu Ionescu si Bernadette Szocs s-a calificat pentru proba de dublu mixt din cadrul competiției de tenis de masa de la Paris. Ionescu si Szocs au ratat doua sanse de calificare directa luna…

- Președinte al Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Paris, Tony Estanguet, anunța eforturi majore pentru a asigura securitatea la intrecerea ce va avea loc in capitala Franței. „Este cel mai mare eveniment pe care Franța il organizeaza și vrem sa aratam ce este mai bun”. Estanguet a avut…

- Franta va muta ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris pe un stadion doar daca va exista un risc major de securitate, deoarece acest lucru ar insemna renuntarea la parada pe Sena si limitarea ceremoniei la discursuri, a anuntat ministrul francez al Sporturilor, Amelie Oudea-Castera,…