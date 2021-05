Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a afirmat, luni, in deschiderea Summitului B9, care are loc la Bucuresti, ca acest eveniment are loc in timpul exercitiului militar Defender Europe, remarcand ca acesta este un simbol "al puterii reale a NATO". "Ne intalnim exact in mijlocul unei aplicatii…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a afirmat luni, la Bucuresti, ca isi doreste imbunatatirea colaborarii militare dintre Romania si Polonia, referindu-se la modernizarea fortelor armate ale celor doua tari. "Avem prezenta americana in tarile noastre, avem armate aliate pe teritoriile noastre, care…

- Tarile NATO trebuie sa fie pregatite sa apere Belarus, "in cazul in care va fi nevoie de apararea acestei independente", a afirmat, luni, presedintelui Poloniei, Andrzej Duda, in cadrul unei conferinte de presa comune, la Bucuresti, cu presedintele Klaus Iohannis. "Este problema din Belarus,…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, luni, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau polonez, Andrzej Duda, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Vizita presedintelui polonez, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, are loc in contextul aniversarii a 100 de ani de la…

- E.S. Arthur Mattli, ambasadorul Elveției la București: “Ma simt obligat sa continuam sprijinul acordat asociațiilor bio”. Aceasta a fost o concluzie principala a evenimentului virtual “Prevenirea fraudei cu produse ecologice”, eveniment organizat la data de 25 martie a.c. de USH Pro Business, centrul…

- Viceprimarul Sebastian Rusu s-a intalnit astazi cu o delegație militara mixta romano – americana, constituita din specialiști de la Batalionul 1 CIMIC al Statului Major al Forțelor Terestre și de la Afaceri Civile SUA (US Civil Affairs). La intalnire au mai participat și reprezentanții Serviciului Voluntar…

- "In timp ce pentru Gabi Firea si ceilalti psd-isti, se blocheaza toata capitala, cand trec limuzinele de lux, Emil Boc circula cu autobuzul, chiar in picioare ca orice cetatean de rand, in orice stat civilizat, este ceva normal si firesc, decat in Bucuresti cand trece un c***, se blocheaza jumatate…

- Greva minerilor din Valea Jiului, provocata de intarzierea platii salariilor, a ajuns sa fie folosita ca pretext de atacuri politice la adresa Puterii, dar si la indemnarea ortacilor, de catre senatoarea Diana Sosoaca, sa mearga la Bucuresti pentru a protesta in fata Guvernului.