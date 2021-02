VIDEO SummitUE/Coronavirus: Liderii statelor membre au făcut apel la menţinerea de restricţii ferme Sefii de stat si de guvern din statele membre UE, reuniti joi intr-un summit virtual, au facut apel la "mentinerea de restrictii ferme" si la accelerarea vaccinarii pentru a stopa raspandirea noilor variante ale coronavirusului, fara a reusi sa depaseasca dezacordurile cu privire la un viitor pasaport de vaccinare, transmite AFP. "Situatia epidemiologica ramane grava, noile variante aduc provocari suplimentare. Trebuie sa mentinem restrictii ferme in timp ce ne intensificam eforturile pentru a accelera vaccinarea, au spus cei 27 de participanti in concluzii adoptate la incheierea reuniunii virtuale.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

