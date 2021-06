Stiri pe aceeasi tema

- Relatia dintre Statele Unite ale Americii si Rusia trebuie sa fie stabila si previzibila, a declarat presedintele american, Joe Biden, in conferinta sa de presa separata dupa prima intalnire cu presedintele rus, Vladimir Putin, desfasurata miercuri la Geneva. Biden i-a oferit cadou lui Putin o pereche…

- Presedintele rus Vladimir Putin anunta miercuri, intr-o conferinta de presa, la Geneva, ca, impreuna cu presedintele Joe Biden, a hotarat ca ambasadorii sa revina la posturi la Moscova si Washingtonul, in vederea unei calmari a tensiunilor, relateaza The Associated Press.

- CHIȘINAU, 16 iun – Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin a facut o gluma cu președintele american Joe Biden inaintea summitului de la Geneva. © AP Photo / Alexander ZemlianichenkoPutin și Biden și-au dat mana In momentul in care angajații serviciilor de securitate le-au cerut jurnaliștilor…

- Vladimir Putin a sosit astazi la Geneva. Presedintele rus va avea discutii cu omologul sau american Joe Biden.Presedintele rus Vladimir Putin a sosit miercuri la Geneva pentru primul sau summit cu omologul sau american Joe Biden, o reuniune destinata sa aplaneze tensiunile dintre cele doua tari si sa…

- Presedintele american, Joe Biden, a promis luni sa ii spuna omologului sau rus, Vladimir Putin, care sunt "liniile sale rosii", cu ocazia intalnirii bilaterale, programata miercuri la Geneva, transmit agentiile internationale de presa. "Nu cautam un conflict cu Rusia, dar vom raspunde daca…

- Statele Unite se vor pozitiona de partea aliatilor lor europeni in ceea ce priveste Rusia, a promis presedintele american Joe Biden inaintea primului sau summit cu omologul rus Vladimir Putin, transmit AFP si EFE. Intr-un articol de opinie publicat sambata in The Washington Post, presedintele american…

- Informatia a fost confirmata agentiile de stiri ruse, care citeaza Kremlinul. Potrivit acestuia, citat de agentia RIA, Putin si Biden vor discuta cu acest prilej, printre altele, despre pandemia de COVID-19 si conflicte regionale.Aceasta prima intalnire intre cei doi lideri de la venirea la putere a…

- Presedintele american Joe Biden si presedintele rus Vladimir Putin se vor intalni la Geneva pe 16 iunie, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat, relateaza Reuters si AFP. Informatia a fost confirmata agentiile de stiri ruse, care citeaza Kremlinul. Potrivit acestuia, citat de agentia RIA, Putin si Biden…