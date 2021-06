Presedintele american Joe Biden a dezvaluit miercuri ca i-a transmis omologului sau rus, Vladimir Putin, ca, daca opozantul rus Alexei Navalnii va muri, consecintele vor fi devastatoare pentru Rusia. Biden a facut aceste declaratii in conferinta de presa sustinuta separat dupa intalnirea avuta miercuri cu Putin de la Geneva, relateaza agentiile internationale de presa. Discutiile de la vila La Grange din Geneva au durat mai putin de patru ore - mult mai putin decat se asteptau consilierii lui Biden. Putin, in varsta de 68 de ani, l-a numit pe Biden, in varsta de 78 de ani, un partener constructiv…