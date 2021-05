Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre persoanele vizate in dosarul de inșelaciune și fals, cu prejudiciu de 70.000 de lei, in care polițiștii au facut, vineri, percheziții in Alba, Dambovița și Argeș, a fost adusa la audieri, la sediul IPJ Alba. Este vorba despre un barbat din Valcea care era dat in urmarire naționala, dupa o…

- Politistii efectueaza, miercuri dimineata, 78 de perchezitii domiciliare in judetul Bistrita-Nasaud, la persoane suspectate de braconaj si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, potrivit unui comunicat de presa remis de Inspectoratul General al Politiei Romane. Perchezitiile au fost dispuse…

- Polițiștii au luat la „puricat” aproape 80 de domicilii, intr-o acțiune de amploare. In cadrul dosarului de nerespectarea regimului armelor și braconaj, 20 de persoane au fost aduse la audieri. Polițiștii bistrițeni, sub coordonarea Parchetului, percheziționeaza acum aproape 80 de domicilii de pe raza…

- Astazi, politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Iași, efectueaza 22 de perchezitii domiciliare, in municipiul Iasi si municipiul Bucuresti. 26 de persoane urmeaza sa fie conduse la audieri. La data de 26 aprilie a.c., politistii de combatere…

- Astazi, 21 aprilie, polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Sibiu, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Sibiu, efectueaza 38 de percheziții la domiciliile unor persoane banuite de trafic de droguri de risc, in județele Sibiu, Cluj, Alba și Braila. In prezent, polițiștii specializați…

- Un numar de 31 de persoane vor fi aduse la audieri, la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Sibiu, dupa ce s-au facut miercuri zeci de perchezitii la domicilii din judetele Sibiu, Cluj, Alba si Braila, pentru destructurarea unui grup de infractori specializati in trafic de droguri de risc, informeaza…

- Noaptea trecuta a fost una alba pentru mii de romani care au decis sa iasa in strada, dupa ce in țara au fost introduse noile restricții. Polițiștii au dat zeci de amenzi protestatarilor.

- Zece persoane au fost retinute in dosarul instrumentat de politistii din Brasov care vizeaza o grupare care fura catalizatoare de la autovehicule parcate in municipiul Brasov si in localitati limitrofe, bunurile fiind ulterior comercializate catre angajati ai unei societati comerciale cu puncte de…