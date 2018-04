Stiri pe aceeasi tema

- Clopotele unei biserici din Stockholm au batut marti pe acordurile piesei "Wake me up", unul dintre cele mai cunoscute single-uri din repertoriul muzicianului Avicii, in semn de omagiu adus renumitului DJ si producator muzical suedez, care a murit pe 20 aprilie la varsta de 28 de ani, informeaza…

- Familia DJ-ului Avicii a multumit fanilor pentru sprijinul acordat dupa moartea artistului de saptamana trecuta, scrie BBC. Corpul artistului suedez, al carui nume real este Tim Bergling, a fost gasit intr-o...

- Familia lui Avicii le-a multumit artistilor si fanilor care i-au adus omagii DJ-ului suedez, pe numele real Tim Bergling, dupa ce acesta a decedat, vineri, la varsta de 28 de ani. Intre aceste omagii s-a numarat si baterea clopotelor unei biserici din Olanda dupa linii melodice ale unor piese lansate…

- DJ-ul suedez Avicii a murit vineri seara la varsta de 28 de ani și, deocamdata, moartea lui ramane invaluita in mister. El se afla de cateva zile in vacanța, in Muscat, capitala Omanului, iar cu o zi inainte de moartea sa tragica a facut o poza impreuna cu prietenii. Avicii a fost dependent de alcool…

- Tribut emoționant la o biserica din orașul olandez Utrecht. Reprezentanții lacașului de cult au sincronizat clopotele astfel incat sa reproduca trei piese ale artistului suedez Avicii, decedat vineri la doar 28 de ani.

- Reprezentantii unei biserici din Utrecht au sincronizat clopotele lacasului de cult astfel incat au reusit sa reproduca trei dintre cele mai cunoscute melodii ale lui Tim Bergling. Este vorba despre hiturile "Wake Me Up," "Without You" si "Hey Brother".

- Celebrul artist suedez s-a stins din viata la varsta de numai 28 de ani! Producatorul suedez și DJ-ul cunoscut sub numele de Avicii a fost gasit fara viata, astazi, in Oman. Cel care a dat cumplita veste a fost chiar PR-ul artistului: „Cu profunda durere anuntam pierderea lui Tim Berling, cunoscut sub…

