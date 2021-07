Stiri pe aceeasi tema

- Incendii de vegetatie au fost raportate luni in mai multe regiuni din sudul Europei, fiind sustinute de vremea caniculara si de vanturi puternice, in timp ce nordul Europei abia ce isi revine dupa un sfarsit de saptamana afectat de ploi torentiale si inundatii, transmite Reuters. In Grecia, premierul…

- Incendiile violente de vegetație din nord-vestul Statelor Unite și sud-vestul Canadei au facut ca Luna plina din acest weekend sa aiba o nuanța portocalie, din cauza fumului purtat spre est, scrie Reuters.

- Locuitorii unui oras din China au fost evacuati vineri cu ajutorul unui ponton mobil, in timp ce numeroase localitati din centrul tarii sunt in continuare inconjurate de ape in urma ploilor devastatoare care au provocat moartea a cel putin 33 de persoane, relateaza AFP. Foto: (c) Li Jianan/Xinhua…

- Mii de oameni din sudul Olandei au fost solicitati joi sa isi paraseasca rapid locuintele, pentru a scapa de inundatii, in conditiile in care riurile sunt pe cale sa iasa din albii, transmite Reuters, noteaza news.ro. Autoritatile din mai multe orase si sate aflate de-a lungul raului Meuse…

- Mai multe incendii de vegetatie sunt active in vestul Statelor Unite, in contextul in care regiunea se confrunta cu temperaturi extreme in timpul celui de-al treilea val de canicula din aceasta vara, informeaza DPA-AFX luni. In mai multe orase au fost inregistrate valori-record de temperatura. Foto:…

- Un cerc de foc a izbucnit vineri pe suprafata oceanului la vest de peninsula Yucatan din Mexic, in urma unei scurgeri de gaz de la o conducta subacvatica a companiei petroliere Pemex, potrivit Reuters, citata de News.Flacarile au izbucnit din apa in apropierea platformei petroliere Pemex asemenea lavei…

- Incendiile de vegetatie inainteaza pe teritoriul mlastinos al regiunii Pantanal din Bolivia, in apropiere de granita cu Paraguay, punand in pericol mii de hectare intr-o zona recunoscuta pentru diversitatea vietii salbatice, afectata de incendii devastatoare in urma cu doar doi ani, informeaza Reuters.…

- Grecia se confrunta din nou cu incendii puternice de vegetație, iar autoritațile elene au decis sa evacueze locuitorii din șase sate aflate in regiunea Corint din sudul țarii, la 90 de kilometri de Atena. Dupa evacuarea localnicilor, pompierii incerca sa stinga flacarile care au devastat deja o suprafața…