- "Cred ca modul in care i s-a spus Curtii Constitutionale nu va grabiti... Pai nu poate sa ceara nimeni, nici Parlamentul, nici presedintele, nici Guvernul sa stabileasca un calendar al CCR. Curtea Constitutionala in plenul sau stabileste si calendarul, si cand discuta, si de la cine solicita puncte…

- „Eu, personal, cred ca modul in care i s-a spus Curții Constituționale expres ... Pai nu poate sa ceara nimeni, nici Parlamentul, nici președintele, nici Guvernul sa stabileasca un calendar al Curții Constitujționale. Atat timp cat cele doua legi, 304 și 317, au trecut deja prin filtrul CCR, care a…

- Comisia juridica a Parlamentului a respins marti solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a legii initiate de deputatul PSD Florin Iodache privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 – 2013. Legea va merge in plenul Camerei Deputatilor,…

- Legile Justitiei intra luni in plenul Senatului, dupa ce acestea au primit raport favorabil din partea Comisiei Speciale, a declarat presedintele Camerei superioare a Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu, dupa sedinta Biroului permanent. "Legile Justitiei intra astazi la plen. Este avizul…

- Comisia speciala privind legile justitiei condusa de deputatul PSD Florin Iordache a definitivat rapoartele pe cele trei legi adoptate in decembrie anul trecut, pe care le-a modificat dupa deciziile de neconstitutionalitate pentru unele articole ale Curtii Constitutionale, iar acestea vor intra luni…

- Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor a primit marti 190 de voturi "pentru”, 98 de voturi "impotriva” si doua abtineri. De asemenea, legea 304/2004 privind organizarea judiciara a fost adoptata cu 183 de voturi “pentru”, 91 de voturi "impotriva” si o abtinere, iar legea…

- Comisia speciala parlamentara privind legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a incheiat marti amendamentele aduse articolelor declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala din cele trei legi ale justitiei - Legea 303, Legea 304 si Legea 317 din 2004 modificate si adoptate…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, voteaza modificarile propuse la articolele declarate neconstitutionale la cele trei legi - Legea 303 privind Statutul magistratilor, Legea 304 privind Organizarea Judiciara si Legea 317 privind CSM.