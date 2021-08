Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat ca este gata sa mentina fortele americane la Kabul si dupa 31 august, daca toti cetatenii americani care se afla inca in tara nu sunt evacuati pana atunci, potrivit unui extras dintr-un interviu difuzat miercuri de canalul ABC, relateaza AFP. "Vom stabili in…

- Presedintele american Joe Biden a decis sa aloce pâna la 500 de milioane de dolari pentru a ajuta refugiatii si migrantii afgani, victimele conflictului si alte persoane expuse riscurilor ca rezultat al situatiei din Afganistan, relateaza marti DPA si EFE. Banii vor proveni din Fondul…

- Pentagonul a autorizat desfasurarea altor 1.000 de soldati, in plus fata de cei 5.000 anuntati anterior, pentru a ajuta la evacuarea civililor din Kabul, a declarat duminica un oficial american, informeaza Reuters. Oficialul american, care a facut aceste declaratii sub conditia anonimatului, a precizat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca Ankara si Washington s-au pus de acord asupra 'modalitatilor' unei viitoare asumari a securitatii aeroportului din Kabul de catre fortele turce dupa retragerea americana din Afganistan, transmite AFP. 'Impreuna cu SUA si NATO, am…

- Trupele americane si NATO au parasit baza aeriana de la Bagram, au declarat vineri mai multe surse din cadrul Pentagonului pentru AFP și BBC, acestea adaugând ca retragerea tuturor trupelor straine din Afganistan este iminenta, potrivit News.ro.„Toate fortele coalitiei au parasit…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, cu care a luat ceaiul duminica dupa amiaza la Windsor, i-a adus aminte de mama sa, relateaza Reuters si dpa. "Nu cred ca s-ar simti insultata, dar mi-a adus aminte de mama, privirea si pur si simplu generozitatea…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau sud-coreean Moon Jae-in promoveaza dialogul cu Coreea de Nord, vor sa actioneze impreuna in vederea unei ”denuclearizari” complete a peninsulei coreene, iar seful statului american se declara pregatit sa il intalneasca pe dictatorul nord-coreean Kim…

- Președintele american Joe Biden s-a declarat dispus sa aiba o întâlnire cu dictatorul nord-coreean Kim Jong-un în anumite condiții, schimbându-și poziția exprimata în luna martie vizavi de acest subiect, relateaza agenția Reuters citata de News.ro.Biden si omologul…