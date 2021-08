Stiri pe aceeasi tema

- Zabihullah Mujahid, principalul purtator de cuvant al miscarii, a facit declaratia in timp ce armata americana restrang evacuarea cetatenilor americani si a afganilor vulnerabili si isi retragt trupele de pe aeroportul din Kabul inainte de termenul din 31 august stabilit de presedintele Joe Biden. Mujahid…

- Talibanii s-au angajat public și in privat ca cetațenii americani și afgani, aflați in situație de risc, vor putea sa plece din Afganistan și dupa data de 31 august, a anunțat Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, miercuri, intr-o conferința de presa. Oficial, talibanii…

- Președintele american Joe Biden va respecta recomandarea Pentagonului de a retrage trupele americane din Afganistan pana la 31 august, atata timp cat talibanii le vor permite Statelor Unite sa-și finalizeze evacuarile, au declarat marți trei oficiali americani pentru Reuters . Decizia vine in ciuda…

- Talibanii ar urma sa anunte ca au preluat controlul intregii tari si ca aceasta a devenit Emiratul Islamic al Afganistanului, a afirmat un oficial al insurgentilor pentru Press Association, potrivit The Guardian. Declaratia ar urma sa fie facuta de la palatul prezidential din Kabul, de unde…

- "Nu regret decizia mea", a spus Biden, in cadrul unei conferinte de presa la Casa Alba. Ultimele trupe americane ar urma sa paraseasca Afganistanul la 31 august, dupa 20 de ani de razboi purtat de Statele Unite in aceasta tara.De cand presedintele democrat a anuntat acest termen, in urma cu aproximativ…

- Pentagonul a declarat luni ca situatia securitatii in Afganistan "nu merge in directia corecta'' in timp ce militantii talibani au capturat o a sasea capitala de provincie afgana, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat ca Statele Unite sunt profund ingrijorate…

- Directorul Departamentului de Comunicare al Administratiei din Afganistan a fost asasinat, vineri, intr-un atac comis de insurgentii talibani, in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Afganistan, informeaza cotidianul Le Figaro. „Din nefericire, teroristii brutali si salbatici au comis…

- Reprezentanții ONU atrag atenția asupra evoluției ingrijoratoare din Afganistan, unde talibanii cuceresc din ce in mai multe teritorii, pe masura ce trupele straine se retrag din țara, dupa 20 de ani de ocupație. Marți, talibanii au cucerit un important punct de trecere a frontierei din nordul Afganistanului,…