VIDEO SUA: Un polițist scuipă de trei ori pe un protestatar încătușat Departamentul de poliție din Richmond a declanșat o investigație dupa ce o înregistrare video cu un ofițer de poliție care scuipa de trei ori pe un protestatar încatușat a aparut pe rețelele de socializare, relateaza Insider.



Imaginile, distribuite prima oara marți pe Twitter, arata un protestatar reținut și încatușat înconjurat de aproximativ 10 polițiști care stau în spatele sau și un alt ofițer al forțelor de ordine echipat în echipament de intervenție.



Unul din polițiști se apleaca și îl scuipa pe protestatarul reținut.



"Dap,…

