Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american Donald Trump, pentru prima data de la plecarea sa de la Casa Alba, va organiza o mare manifestație al susținatorilor sai pe 26 iunie in statul Ohio. Acest lucru este menționat intr-o declarație emisa de fostul șef al administrației americane. "Cel de-al 45-lea președinte al…

- Donald John Trump este un politician american, care a fost cel de-al 45-lea președinte al Statelor Unite ale Amercii, mandatul sau de patru ani avand loc in perioada 2017- 2021. Inainte de a intra in politica, a fost om de afaceri și de televiziune. Contul @realDonaldTrump a fost inchis definitiv de…

- Joe Biden va deveni al 13-lea președinte american care va fi primit de catre Regina Elisabeta a II-a in timpul domniei sale. Liderul de la Casa Alba, alaturi de soția sa, au fost invitați la Palatul Windsor, pe 13 iunie, la finalul summit-ului G7 care are loc in Regatul Unit, transmite Reuters . Intreveredea…

- Presedintele american Joe Biden nu va reveni la tratatul Cer Deschis si a informat Moscova despre aceasta decizie, potrivit agentiei de stiri ruse Tass, transmite dpa. Stirea a aparut dupa ce, miercuri, camera inferioara a parlamentului rus a aprobat ordinul presedintelui Vladimir Putin privind retragerea…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a pus capat luni unui proces intre fostul presedinte Donald Trump si reteaua sociala Twitter, apreciind ca disputa este neclara, transmite Reuters. Cea mai inalta instanta americana a casat sentinta unei curti de apel care apreciase ca Trump a incalcat primul…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a pus capat luni unui proces intre fostul presedinte Donald Trump si reteaua sociala Twitter, apreciind ca disputa este neclara, transmite Reuters. Cea mai inalta instanta americana a casat sentinta unei curti de apel care apreciase ca Trump a incalcat primul…

- ​Fostul președinte american Donald Trump a acordat primul interviu dupa plecarea de la Casa Alba în...familie. Lara Trump, nora fostului președinte și moderator Fox News, a fost cea care a avut ”onoarea” de a discuta cu acesta, singura problema fiind interdicția Facebook de a publica…

- Doi agenti din cadrul politiei Capitoliului au depus plângere împotriva fostului presedinte american Donald Trump, pentru incitare la asaltul violent lansat la 6 ianuarie împotriva legislativului american, informeaza miercuri AFP, citata de Agerpres. Un politist a murit si câteva…