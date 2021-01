Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a lansat miercuri seara un apel la unitate, afirmand ca violenta "nu isi are locul" in America, transmite AFP. pic.twitter.com/FIJbvCYGJ6— The White House (@WhiteHouse) January 13, 2021 "Niciunul dintre adevaratii mei partizani nu ar putea fi favorabil violentei politice", a declarat el intr-o inregistrare video in care nu se refera deloc la recenta punere sub acuzare de catre Congres pentru ca a incurajat asaltul simpatizantilor sai asupra Capitoliului. "Daca faceti asta, nu sprijiniti miscarea noastra, o atacati, atacati tara noastra.…