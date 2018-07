Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au deschis focul asupra unei multimi adunate sambata seara in fata unui centru comercial din New Orleans, omorand trei persoane si ranind alte sapte, conform politiei, scrie The Associated Press.

- Seful politiei, Michael Harrison, a declarat in fata reporterilor ca cei doi suspecti ar fi avut o pusca si un pistol. Ei au tras la intamplare in multime si au lovit zece persoane. Politia a gasit trei victime, doi barbati si o femeie, care au murit pe loc. Alte sapte persoane ranite, cinci barbati…

- Doi barbati au deschis focul asupra unei multimi adunate sambata seara in fata unui centru comercial din New Orleans, omorand trei persoane si ranind alte sapte, conform politiei, scrie The Associated Press.

- Trei persoane au fost ucise si sapte ranite sambata seara intr-un atac armat in apropierea unui bar din New Orleans, statul american Louisiana, potrivit politiei locale, care cauta doi suspecti, relateaza duminica AFP.

- Trei persoane au fost ucise si sapte ranite sambata seara intr-un atac armat in apropierea unui bar din New Orleans, statul american Louisiana, potrivit politiei locale, care cauta doi suspecti, relateaza...

- Mai multe persoane, printre care si un copil, au fost impușcate și cel puțin o femeie a fost ucisa in orașul canadian din Toronto, potrivit www.news.com.au. Un purtator de cuvant al poliției a declarat presei locale ca imcidentul armat a ...

- 5 persoane au fost ucise si alte cateva au fost ranite, joi, dupa ce un individ a deschis focul in redactia unui cotidian din Annapolis, capitala statului Maryland, in apropiere de capitala Washington. CNN relateaza ca politia l-a retinut pe ...

- Un schimb de focuri s-a soldat cu mai multi morti la sediul unui jurnal din Annapolis, capitala statului Maryland, in apropiere de Washington, au informat joi seara mass media de peste ocean, anunța AFP. Update: “Exista cinci persoane decedate și alte persoane care sunt grav ranite”, a declarat Bill…