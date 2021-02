VIDEO SUA: Senatul a votat pentru continuarea procesului de impeachment a lui Donald Trump

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul SUA a inceput marti al doilea proces de impeachment al fostului presedinte Donald Trump sub acuzatia ca a incitat la violentele soldate cu morti de la Capitoliu de pe 6 ianuarie, relateaza Reuters si AFP. Procesul istoric al fostului presedinte republican a inceput intr-o ambianta…

- Senatul american ar urma sa inceapa, marți, procesul impotriva fostului președinte Donald Trump, acuzat de incitare la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie. Democrații invoca “cea mai grava violare a Constitutiei comisa vreodata de un presedinte”. 5 oameni au murit in violențele de la Capitoliu,…

- Procurorul democrat Jamie Raskin i-a cerut joi fostului presedinte american Donald Trump ''sa depuna marturie sub juramant'' cu privire la ''atitudinea sa in ziua de 6 ianuarie'', cand sustinatori ai sai au atacat Capitoliul, relateaza AFP si Reuters. ''Propunem…

- Senatorii republicani solicita democratilor o amanare a procesului de impeachment care il vizeaza pe fostul presedinte american Donald Trump, motivand ca acesta ar trebui sa aiba suficient timp pentru a-si pregati apararea si a avea parte de un proces corect.

- Cu doar o saptamana inainte de incheierea oficiala a mandatului sau, Donald Trump risca o noua procedura de destituire. Democratii, care au majoritatea in Camera Reprezentantilor, vor sa il puna sub acuzare cat mai repede.

- Camera Reprezentanților a votat, marți noaptea, sa aprobe o rezoluție prin care solicita demiterea președintelui Donald Trump din funcție prin activarea celui de-al 25-lea amendament. Votul se dorește a fi mai mult simbolic, in condițiile in care vicepreședintele Mike Pence a transmis in cursul serii,…

- Senatul a votat, miercuri, ca alocațiile copiilor sa fie marite cu 20% de la 1 ianuarie. Decizia finala va fi luata de Camera Deputaților. In Senat au votat 75 de parlamentari “pentru” iar 56 „contra”. Inaintea ședinței din plen, senatorii au modificat titlul inițial al proiectului de lege de modificare…

- Congresul Statelor Unite a votat luni noapte pachetul de ajutor de 892 de miliarde de dolari, dând o gura de oxigen economiei lovite de pandemie și americanilor, dupa luni de inacțiune, transmite Reuters. Se așteapta ca legea ce detaliaza acest pachet de asistența sa fie promulgata rapid…