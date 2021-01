Stiri pe aceeasi tema

- Evacuarea completa a lui Trump din spatiul comunicarii virtuale (prin blocarea pe FB, Twitter, Instagram s.a) ne obliga la o clarificare conceptuala in lipsa careia le vom permite radicalilor de dreapta sa se victimizeze in continuare in dezbaterea publica. Ba chiar sa iasa din corzile in care i-a impins…

- Departamentul de Justiție a declarat joi ca nu va exclude urmarirea acuzațiilor împotriva președintelui Trump pentru posibilul sau rol în incitarea gloatei care a marșaluit catre cladirea Capitoliului, potrivit The New York Times.Citește integral pe Digi24.ro

- Departamentul de Justiție a declarat joi ca nu va exclude urmarirea acuzațiilor impotriva președintelui Trump pentru posibilul sau rol in incitarea gloatei care a marșaluit catre cladirea Capitoliului, potrivit The New York Times.

- Președintele american Donald Trump s-a angajat, intr-un clip video postat pe Twitter, la "asigurarea unei tranziții a puterii lina, ordonata", dupa ce susținatorii sai au luat cu asalt Congresul, miercuri, 6 ianuarie, iar ulterior Congresul a validat victoria democratului Joe Biden la alegerile prezidențiale…

- Senatorul american Jeff Merkley a declarat ca demonstrantii pro-Trump care au patruns in cladirea Capitoliului miercuri i-au rascolit biroul si au furat un laptop, relateaza joi Reuters. Intr-un video postat pe Twitter miercuri seara, senatorul democrat din Oregon a aratat cum i-au lasat protestatarii…

- Sustinatorii presedintelui in exercitiu Donald Trump au patruns miercuri in plenul Camerei Reprezentantilor, care fusese deja evacuata, si s-au implicat intr-o confruntare armata cu agentii de securitate de la Capitoliu din Washington, care au transmis ca au auzit focuri de arma, relateaza Agerpres,…

- O serie de documente din instanța facute publice marți de un judecator ofera detalii vagi despre presupusele nereguli și nu par sa il lege in mod direct pe președintele Donald Trump, scrie New York Times.Departamentul de Justiție de la Washington investigheaza un caz in care intermediarii unui condamnat…

- Directoarea generala a UNESCO, Audrey Azoulay, a salutat luni alegerea lui Joe Biden la presedintia SUA, facand apel la revenirea Washingtonului in institutiile parasite de administratia Trump, in special UNESCO, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Felicitari presedintelui ales Joe Biden si…