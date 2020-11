Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii au iesit pe strada in orasele din SUA, pentru a doua noapte consecutiva, in timp ce alegerile prezidentiale din 2020 se apropie de declararea castigatorului, potrivit Usatoday.Guvernatorul din Oregon, Kate Brown, a activat Garda Nationala a statului ca raspuns la „violenta pe…

- Mai multe forțe de ordine au fost mobilizate în centrul Vienei, a spus un purtator de cuvânt al Poliției dupa ce au fost raportate mai multe focuri de arma în apropierea unei sinagoge, relateaza Reuters. O persoana ar fi murit, iar mai multe ar fi fost ranite.UPDATE Un ofițer de…

- Poliția din Berlin a anunțat luni ca investigheaza un youtuber care s-a plimbat sâmbata pe strazile capitalei germane îmbracat în haine tradiționale arabe, ținând în lesa lesa și biciuind o persoana deghizata în Emmanuel Macron, relateaza AFP și The Local.…

- Fiul lui John Lennon, Sean Ono Lennon (45 de ani), i-a ironizat pe Twitter pe protestatarii din Portland care au daramat statuia presedintelui american Abraham Lincoln, afirmand ca nici faraonii nu au fost foarte „woke".

- Cei doi politisti au fost impuscati, cu aproape jumatate de ora inainte de a intra in vigoare interdictia de circulatie in orasul american Louisville. Ofiterii erau in timpul serviciului si fusesera mobilizati in urma unui apel privind o adunare mare si focuri de arma, a anuntat un…

- Mai multe zeci de persoane au fost arestate sambata seara in Portland, unde sute de manifestanti au marcat cea de-a 100-a noapte de mobilizare impotriva discriminarilor rasiale si a brutalitatilor politiei, incercand sa se indrepte spre o sectie de politie din oras, relateaza AFP. Dar imediat ce…

- Un memoriu semnat de președintele SUA ordona procurorului general William Barr sa alcatuiasca o lista de „jurisdictii anarhice”. Care permit sa continue violenta si distrugerea proprietatilor si care au refuzat sa ia masuri rezonabile pentru restabilirea ordinii. Presedintele Donald Trump a semnat un…