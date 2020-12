Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a respins marti seara pachetul de stimulare a economiei in valoare de 900 de miliarde de dolari adoptat de Congres, numindu-l "o rusine" si solicitand in special cresterea cuantumului in cazul cecurilor destinate familiilor, informeaza AFP.



"Ii cer Congresului sa amendeze acest proiect de lege si sa mareasca ridicol de scazuta suma de 600 de dolari la 2.000 sau 4.000 de dolari pentru un cuplu. De asemenea, cer Congresului sa scape de elementele inutile si costisitoare ale acestei legi", a cerut Donald Trump intr-o inregistrare video…