VIDEO SUA: Preşedintele Joe Biden promite revenirea la diplomaţie în primul său discurs de politică externă Presedintele american Joe Biden a vizitat joi Departamentul de Stat, unde a sustinut primul sau discurs de politica externa in calitate de sef al statului, in care a subliniat necesitatea de a reconstrui aliantele SUA si de a revendica rolul de lider mondial al tarii in fruntea careia se afla, informeaza dpa.

Adresandu-se angajatilor din Departamentul de Stat, Biden a declarat ca "America s-a intors. Diplomatia a revenit". El a aparat valorile clasice ale diplomatiei americane - promovarea democratiei si a drepturilor omului - valori care, a declarat actualul presedinte,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

