Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a incheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfarsitul lunii august, cerand afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP. "Nu regret decizia mea", a spus Biden, in cadrul unei conferinte…

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a incheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfarsitul lunii august, cerand afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP. "Nu regret decizia mea", a spus Biden,…

- China si-a repatriat 210 cetateni din Afganistan, in contextul in care retragerea trupelor americane se accelereaza, a anuntat compania aeriana angajata de guvernul de la Beijing pentru a-i transporta, relateaza AFP.

- Președintele Joe Biden propune vaccinarea americanilor ”din ușa in ușa”, in cadrul eforturilor de limitare a raspandirii infectarilor cu varianta Delta a coronavirusului, care este deja dominanta in cinci state, informeaza Hotnews.ro , citand Business Insider . Liderul de la Casa Alba a vorbit marți,…

- Casa Alba anunta ca retragerea trupelor americane din Afganistan se va incheia la sfarsitul lunii august. Intre timp, baza de la Bagram, situata la 50 de km de Kabul, a fost returnata oficial armatei afgane, dupa ce ultimii militari americani si din cadrul NATO au evacuat-o.

- Presedintele american, Joe Biden, i-a promis vineri omologului sau afgan, Ashraf Ghani, ca alianta tarii sale cu Afganistanul va fi mentinuta dupa retragerea trupelor americane si a cerut incetarea violentelor, transmit EFE si AFP preluate de agerpres. Biden l-a primit pe Ghani la Casa Alba intr-un…

- Presedintele american, Joe Biden, i-a promis vineri omologului sau afgan, Ashraf Ghani, ca alianta tarii sale cu Afganistanul va fi mentinuta dupa retragerea trupelor americane si a cerut incetarea violentelor, transmit EFE si AFP. Biden l-a primit pe Ghani la Casa Alba intr-un moment in care Statele…

- Președintele Biden a transmis anterior ca odata ce trupele americane vor parasi Afganistanul, sprijinul aerian se va incheia. Insa, oficialii americani discuta activ cum ar putea gasi o soluție in cazul retragerii rapide a trupelor, care ar produce consecințe. Retragerea trupelor Un posibil atac asupra…