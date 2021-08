Primăria Timișoara se îndatorează pe 15 ani

Conform anunțului făcut de primarul Dominic Fritz, municipalitatea timișoreană se va îndatora la BERD. „Vom contracta un credit de 20 de milioane de euro care să cofinanțeze proiectele noastre de tramvaie și Calea Bogdăneștilor.