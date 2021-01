Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a afirmat miercuri, cu puțin timp inainte ca Congresul sa se intruneasca pentru a certifica victoria lui Joe Biden, ca nu-și va recunoaște niciodata infrangerea la alegerile prezidențiale care au avut loc la inceputul lunii noiembrie. De asemenea, oficialul a declarat din nou ca alegerile…

- Un hotel al lui Donald Trump din Washington DC a majorat de peste cinci ori pretul camerelor pentru rezervarile facute in perioada in care Joe Biden va deveni oficial cel de-al 46-lea președinte al SUA.

- Vicepresedinta aleasa a SUA, Kamala Harris, si sotul ei, Doug Emhoff, s-au vaccinat marti impotriva COVID-19, potrivit CNN . ”Doresc sa incurajez pe toata lumea sa se vaccineze”, a declarat Harris (56 de ani), dupa ce a primit prima doza de vaccin. ”Literalmente, este vorba despre salvarea de vieti.…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden a avertizat marti ca in cazul in care Congresul nu ajunge rapid la un acord financiar pentru combaterea pandemiei, campania de vaccinare impotriva noului coronavirus risca sa fie incetinita sau chiar oprita, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Fara masuri urgente…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care are relatii bune cu Donald Trump, a transmis marti un mesaj de felicitare pentru Joe Biden, castigator in alegerile prezidentiale din SUA, si si-a exprimat speranta intr-o consolidare a legaturilor dintre Ankara si Washington, relateaza AFP si Reuters. "Provocarile…

- Presedintele republican in exercitiu Donald Trump participa duminica - cu doua zile inainte de alegeri - la cinci mitinguri in tot atatea state-cheie, iar adversarul sau democrat Joe Biden isi concentreaza finalul campaniei asupra Pennsylvaniei, de asemenea unul dintre statele cruciale in scrutinul…

- Presedintele american Donald Trump a fost testat negativ pentru Covid-19, joi, inainte de dezbaterea prezidentiala finala cu democratul Joe Biden, a declarat seful sau de personal, Mark Meadows, transmite Reuters, potrivit news.ro.Trump a fost spitalizat dupa ce a fost diagnosticat cu noul…