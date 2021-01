Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul secretar de stat al SUA, Antony Blinken, a confirmat marti ca administratia Joe Biden este gata sa revina la acordul nuclear iranian, cu conditia ca Teheranul sa-si respecte din nou angajamentele, solicitand in acelasi timp un acord mai durabil, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif i-a raspuns marti pe Twitter secretarului de stat american Mike Pompeo la acuzatiile potrivit carora Iranul ar fi ''noua baza'' a Al-Qaida, facand referire la legaturile SUA cu Arabia Saudita, relateaza AFP. Citește și: Guvernul Cițu introduce…

- Presedintele american Donald Trump a atentionat Iranul dupa mai multe atacuri cu rachete asupra ambasadei americane la Bagdad, in Irak, declarand ca va trage la raspundere Teheranul daca se va inregistra vreun deces in randul personalului de acolo, informeaza dpa. "Un sfat prietenos si…

- Presedintele american ales Joe Biden a afirmat pentru The New York Times (NYT) ca vrea sa demareze rapid noi negocieri cu Iranul, in consultare cu aliatii Washingtonului, insa doar dupa revenirea SUA in acordul asupra programului nuclear iranian din care Donald Trump si-a retras tara, informeaza AFP.…

- Președintele ales al SUA, Joe Biden, a declarat, miercuri, in cadrul unui interviu pentru The New York Times, ca este dispus sa readuca SUA in Acordul nuclear cu Iranul, daca Teheranul revine la respectarea...

- Liderul suprem iranian a promis sâmbata razbunare pentru uciderea celui mai important savant din domeniul nuclear al Republicii Islamice, despre care Occidentul și Israelul credeau ca era arhitectul programului secret iranian pentru arme nucleare, transmite Reuters.Ayatollahul Ali Khamenei…

- Presedintele ales american Joe Biden readuce la putere cadre ale administratiei Obama, o garantie a revenirii in posturi a unor functionari de cariera, respectandu-si astfel promisiunea unui Guvern deschis femeilor si minoritatilor, in pofida faptului ca bilantul unora dintre candidati ii face pe…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani il indeamna pe presedintele american ales Joe Biden sa deschida o noua pagina cu Iranul si sa revina la ”situatia care prevala” inainte de epoca Donald Trump, relateaza AFP. ”Iranul si Statele Unite pot amandoua sa decida si sa anunte ca revin la situatia…