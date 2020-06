Stiri pe aceeasi tema

- Situația fara precedent in America! Statuia lui Cristofor Columb, descoperitorul Americii, a fost doborata și incendiata de catre protestatarii din centrul orașului Richmond, marți seara, justificand ca este un criminal și ca nu trebuie sa existe omagiu pentru el: "Columb inseamna genocid!", Mai mult,…

- Papa Francisc va avea o statuie in Bucuresti, la un an de la vizita sa in Romania.Monumentul este deja realizat si va fi inaugurat pe 16 iunie in prezenta unora dintre membrii Conferintei Episcopale Catolice si a reprezentantului Papei in Romania, Statuia va fi amplasata la doar cateva sute…

- O statuie a fostului rege al belgienilor, Leopold al II-lea, figura controversata a trecutului colonial al tarii, a fost retrasa dintr-un scuar din Anvers marti, fiind transferata in depozitele unui muzeu local, transmite AFP, citand surse concordante.Decizia intervine dupa mobilizarea in…

- O statuie a fostului rege al belgienilor Leopold al II-lea, figura controversata a trecutului colonial al tarii, a fost retrasa dintr-un scuar din Anvers marti, fiind transferata in depozitele unui muzeu local, transmite AFP, citand surse concordante. Decizia intervine dupa mobilizarea in weekendul…

- Statuia unui negustor de sclavi din Bristol de acum trei secole, Edward Colston, a fost darâmata duminica, în timpul protestelor antirarism din Anglia, relateaza BBC.Statuia de bronz ridicata în 1895 pe o strada care îi poarta numele a fost smulsa de pe piedestal cu ajutorul…

- Justitia americana si-a dat acceptul în aceasta saptamâna pentru o expeditie ce vizeaza recuperarea telegrafului de pe Titanic si a autorizat în acelasi timp, pentru prima data, decuparea epavei celebrului pachebot, informeaza AFP.Un judecator federal din statul Virginia a acceptat…

- Datele instantanee din diferite surse oficiale arata ca in Italia, Spania, Franța, Irlanda și Belgia, intre 42% și 57% din decesele cauzate de virus au avut loc in locuințe, potrivit raportului academicienilor cu sediul la London School of Economics (LSE). Citeste si: COVID-19 se poate transmite…