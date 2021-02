Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fetești au constatat ca pe raza municipiului Fetești era in desfașurare o inmormantare la care participau, și urmau sa ia parte, un numar mare de persoane. La fața locului au acționat polițiști din cadrul Poliției Municipiului Fetești, luptatori ai Serviciului…

- Ciocniri intre sustinatorii lui Donald Trump si contra-protestatari Antifa (miscare politica anti-fascista) au avut loc, sambata, la San Diego, relateaza AP. Politistii au fost atacati si ei cu pietre, sticle si oua, a precizat politia locala, mentionand ca multimea a folosit spray iritant. Turiștilor…

- Sanctiuni aplicate de fortele de ordine pentru nerespectarea masurilor dispuse in actualul context epidemiologicAvand in vedere instituirea masurii carantinei zonale in municipiul Constanta, politistii si jandarmii constanteni sunt mobilizati in misiuni de verificare a masurilor dispuse.In ultimele…

- Sanctiuni aplicate de fortele de ordine pentru nerespectarea masurilor dispuse in actualul context epidemiologicAvand in vedere instituirea masurii carantinei zonale in municipiul Constanta, politistii si jandarmii constanteni sunt mobilizati in misiuni de verificare a masurilor dispuse. In ultimele…

- Pe raza județului Valcea procesul electoral se desfasoara in conditii normale si nu au fost semnalate probleme deosebite, fortele Ministerului Afacerilor Interne fiind desfasurate in teren pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice si facilitarea procesului electoral. Va reamintim ca alegatorii…

- Sanctiuni aplicate de politistii si jandarmii constanteni pentru nerespectarea masurilor dispuse in actualul context epidemiologic.Avand in vedere instituirea masurii carantinei zonale in municipiul Constanta, politistii si jandarmii constanteni sunt mobilizati in misiuni de verificare a masurilor dispuse.In…

- In contextul instituirii masurii carantinei zonale in municipiul Constanta, timp de doua saptamani, politistii, jandarmii si politistii locali constanteni sunt mobilizati in misiuni de verificare a masurilor dispuse. In prima noapte de la instituirea masurii de carantinare zonala, fortele de ordine…

- Conform opiniatimisoarei.ro, cei doi tineri s-au apropiat de benzinaria, unul a ramas sa supravegheze zona, iar cel de-al doilea a intrat in interior. Acesta purta masca de protecție, o bluza de trening de culoare galbena și un fes negru. Citește și: Protest in Piata Victoriei. Romanii ies…