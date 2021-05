Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 11 ani din West Pensacola, Florida, s-a luptat cu un barbat inarmat cu un cuțit care voia sa o rapeasca și a reușit sa scape. S-a intamplat in timp ce tanara aștepta autobuzul școlar, iar incidentul a fost inregistrat de camerele de supraveghere din zona, relateaza BBC.

- Politia din orasul german Frankfurt-am-Main (vestul Germaniei) a arestat un barbat care ar fi fost inarmat, in apropierea unei moschei, informeaza Agerpres . Barbatul se aflase anterior intr-o cladire situata in fata moscheii din cartierul Fechenheim, posibil impreuna cu alte persoane. Martorii au alertat…

- La locul accidentului au intervenit doua echipaje ale Serviciului de Ambulanța Județean, unul cu asistent medical de la Maieru, și al doilea, cu medic din Bistrița. Totodata, a fost solicitat și elicopterul SMURD.”Echipajele medicale SAJ ajunse la locul solicitarii, au gasit fetița de 12 ani inconștienta,…

- ​Un barbat în vârsta de 42 de ani, suspectat ca a aruncat mai multe dispozitive incendiare peste gardul ambasadei Chinei la Berlin, a fost arestat de poliție miercuri, potrivit AFP.„În aceasta dimineața, poliția a arestat un barbat care ar fi aruncat mai multe dispozitive…

- Criminalul din Onești a fost mutat de la ATI la secția de Chirurgie a Spitalului Județean de Urgența Bacau. Medicii spun ca acesta ramane sub monitorizare și ca nu se poate ridica in picioare. „Pacientul este internat in continuare la unitatea noastra, este transferat pe secția Chirurgie, este cooperant…