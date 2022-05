Stiri pe aceeasi tema

Rusia le-a recomandat vineri cetatenilor sai sa evite calatoriile in Marea Britanie, ale carei autoritati fac 'practic imposibila' pentru rusi obtinerea de vize, informeaza Reuters.

Ucraina iși va putea proteja mai bine cerul de forțele inamice deoarece va primi echipamente militare "super moderne" din partea SUA și a Marii Britanii, a declarat vineri ambasadorul Ucrainei in Japonia, Sergiy Korsunsky, conform Reuters, scrie Mediafax.

Uniunea Europeana face o noua mutare in sprijinul Ucrainei, țara atacata de Rusia și aflata deja de o luna in razboi. In urma apelurilor repetate ale președintelui Zelenski, oficialii europeni au aprobat acordarea unui ajutor strategic.

Premierul britanic Boris Johnson a comparat invazia Ucrainei de catre Rusia cu Brexiul, respectiv decizia Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana in 2016, relateaza Politico.eu.

Uniunea Europeana se va confrunta cu o explozie a preturilor la energie in urma sanctiunilor impuse Moscovei in legatura cu evenimentele din Ucraina, a avertizat sambata un oficial din Ministerul de Externe rus citat de agentia independenta de presa rusa Interfax, preluata de Reuters.

Canada va trimite material militar suplimentar Ucrainei, invadata de Rusia, a anuntat miercuri, la Berlin, premierul canadian Justin Trudeau, informeaza AFP.

Japonia negociaza cu Uniunea Europeana redirectionarea unui volum mai mare din importurile sale de gaz natural lichefiat (GNL) catre Europa, in contextul posibilitatii ca Rusia sa restranga exportul de gaze, au explicat surse din Executivul nipon agentiei Kyodo, relateaza EFE, citat de Agerpres.

Japonia impune sancțiuni Rusiei din cauza acțiunilor sale in Ucraina, a declarat miercuri premierul Fumio Kishida, calificand acțiunile Moscovei drept o incalcare inacceptabila a suveranitații ucrainene și a dreptului internațional, scrie Reuters, conform Mediafax.