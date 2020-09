Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit autoritatilor, probabil apa a devenit foarte agitata din cauza numarului mare de ambarcatiuni participante la parada de pe lacul Travis, in apropiere de Austin. Presa noteaza ca mai multi oameni au fost salvati din apa si nu a semnalat vreo persoana ranita. Evenimentul, numit Lake Travis Trump…

- Facebook a anuntat joi ca va bloca orice noua publicitate politica difuzata pe platforma sa cu o saptamana inainte de alegerile prezidentiale din Statele Unite de la 3 noiembrie, pentru a combate dezinformarea si tentativele de interferenta, relateaza France Press, informeaza AGERPRES . “In saptamana…

- Conform anunțului facut de Facebook, conturile, care functionau in Romania, il promovau pe Donald Trump in vederea realegerii lui. Potrivit raportului publicate de Facebook, au fost inhise 35 de conturi de Facebook, 3 pagini și 88 de conturi de Instagram. "Activitatea avea originea in Romania…

- Facebook a eliminat miercuri de pe pagina presedintelui american Donald Trump un videoclip ce incalca regulile retelei sociale privind dezinformarea legata de pandemia de COVID-19, informeaza AFP.Citește și: Cozmin Gușa, intrebare delicata pentru Rareș Bogdan: scheleții din dulapul lui Nicușor…

- Facebook a concediat un angajat care l-a criticat pe directorul general Mark Zuckerberg pentru lipsa de reactie fata de postarile instigatoare ale presedintelui Donald Trump din aceasta luna, din cauza unui tweet prin care a criticat tacerea unui coleg pe aceasta tema, transmite Reuters preluat de…