- Președintele Joe Biden le va spune americanilor ca predecesorul sau, Donald Trump, poarta „responsabilitatea singulara” pentru atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului, cu ocazia discursului pe care il va rosti joi cand se marcheaza prima aniversare a evenimentelor, a transmis Casa Alba citata de Reuters…

- Putin s-a declarat ''multumit'' de aceasta convorbire de aproximativ 50 de minute, ''serioasa si concreta'', potrivit unui oficial al administratiei americane.Cei doi lideri au mentionat calea diplomatica pentru iesirea din criza generata de amenintarea unei invazii ruse. Dar orice progres diplomatic…

- Statele Unite s-au declarat vineri pregatite sa discute propunerile Rusiei menite sa limiteze drastic în vecinatatea acesteia influenta americana si a NATO, dar au atentionat înca o data Moscova ca o invazie asupra Ucrainei ar avea consecinte „masive”, scriu AFP, Reuters si Agerpres.„Suntem…

- ​Joe Biden spune ca elaboreaza inițiative ample pentru a îngreuna invadarea Ucrainei de catre președintele rus Vladimir Putin și ca nu va accepta "liniile roșii" ale Moscovei, declarațiile președintelui american venind într-un context de temeri ca acest conflict care mocnește la…

- Presedintele american Joe Biden a fost testat negativ la coronavirus duminica, a declarat luni o purtatoare de cuvant a Casei Albe. Anunțul vine dupa ce Jen Psaki, purtatoarea de cuvant a președintelui american, a fost confirmata pozitiv cu coronavirus. Testul RT-PCR a fost efectuat in cadrul procedurilor…

- Presedintele american Joe Biden a fost testat negativ la coronavirus duminica, le-a declarat luni o purtatoare de cuvant a Casei Albe reporterilor aflati la bordul avionului Air Force One, transmite Reuters. Testul RT-PCR a fost efectuat in cadrul procedurilor de participare la summitul conferintei…

- Intr-o declaratie de presa, Jen Psaki a informat ca dupa ce a fost testata negativ de mai multe ori in timpul saptamanii, duminica rezultatul testului a fost pozitiv, relateaza AFP, preluat de Agerpres. "Desi nu am avut un contact personal apropiat cu presedintele sau cu inalti oficiali ai Casei Albe…

- Castigurile trimestriale ale Facebook au depasit estimarile analistilor de pe Wall Street, chiar daca veniturile au fost sub asteptari, iar actiunile retelei de socializare au crescut la Bursa de la New York cu peste 4%, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . In trimestrul trei din 2021, profitul…