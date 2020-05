Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de cinci ani a fost oprit pe o autostrada din vestul Statelor Unite dupa ce a luat masina familiei pentru a-si cumpara un Lamborghini din California, la mii de kilometri distanta, informeaza miercuri AFP si Reuters.

- Copilul se afla la volanul unui vehicul SUV si avea 3 dolari in buzunar. Intrebat de polițiștii care l-au oprit unde merge, a raspuns ca vrea sa-și cumpere un Lamborghini de la magazin, scrie CNN, citat de digi24.ro. Mama lui a povestit ulterior ca pustiul i-a cerut un Lamborghini de lux,…

- O patrula a poliției a tras pe dreapta o mașina care circula cu viteza redusa pe autostrada Utah. Marea le-a fost mirarea oamenilor legii sa constate ca la volan se afla un baiețel de 5 ani, noteaza CNN. Evenimentul a avut loc pe 4 mai, cand mașina condusa de puștiul de 5 ani se deplasa cu 30 de km/h…

- Zeci de mii de SUV-uri au ramas parcate in portul Los Angeles deoarece nu mai are cine sa le cumpere, avand in vedere ca economia Statelor Unite ale Americii este in picaj in urma pandemiei de coronavirus, potrivit Time Magazine.

- Șeful companiilor SpaceX și Tesla, Elon Musk, a lansat un șir de mesaje impotriva masurilor restrictive drastice privind combaterea noului coronavirus. In cateva mesaje Twitter, el a cerut autoritaților americane „sa redeschida” țara și sa relanseze activitatea intreprinderilor. „Eliberați America…

- Un barbat de 34 de ani, din Piatra Neamt, a murit marti dupa-amiaza, pe o sosea din judetul Suceava, dupa ce a fost accidentat de o masina condusa de un fost prefect. Victima a oprit autoturismul pe marginea E 85 ca sa cumpere miere de albine de la un vanzator.