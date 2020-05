Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul protestelor ample din ultimele zile din Statele Unite a fost documentate numeroase momente în care forțele de ordine din orașe diferite au atacat sau agresat echipa de jurnaliști, susține platforma de investigații și fact-checking Bellingcat.com. „Incidentele demonstreaza ca…

- Los Angeles, Philadelphia si Atlanta fac parte din orasele americane care au anuntat sambata interdictia de a circula pe timpul noptii, cu scopul de a stavili manifestatiile violente care au izbucnit pe intreg teritoriul Statelor Unite, scrie AFP, potrivit Agerpres.Citește și: Anunț oficial!…

- Corespondentul CNN Omar Jimenez si membrii echipei sale de filmare au fost retinuti vineri la Minneapolis in timp ce transmiteau in direct revoltele de la fata locului, provocate de moartea lui George Floyd in timpul unei arestari in forta, relateaza CNN.

- Manifestatiile din Statele Unite au escaladat pentru a treia noapte de la moartea barbatului de culoare George Floyd, care si-a pierdut viata dupa ce un politist s-a urcat cu genunchiul peste gatul lui, impiedicandu-l sa respire. O cladire a fost incendiata in confruntarile dintre protestatari si fortele…