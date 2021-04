Stiri pe aceeasi tema

- Prima doamna a Statelor Unite, Jill Biden, a marcat, vineri, Ziua Arborelui, plantand un tei in curtea Casei Albe, in zona de nord, relateaza AP. Sotia presedintelui american Joe Binden a purtat in timp ce planta teiul o fusta si un sacou, precum si pantofi cu toc.

- Mai mult de 50.000 de oameni au semnat o petitie online prin care ii cer primei doamne a Statelor Unite, Jill Biden, sa readuca „gloria de odinioara” a Gradinii de Trandafiri de la Casa Alba, unde presedintii de regula tin discursuri si conferinte de presa. Anul trecut, fosta prima doamna,…

- Un purtator de cuvant al primei doamne Jill Biden a precizat ca, ca masura de precautie, o persoana a fost evaluata de personalul medical inainte sa revina la serviciu. „Major inca se adapteaza la noul sau mediu si a ciupit pe cineva pe cineva in timp ce se plimba", a declarat Michael LaRosa, purtator…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, a confirmat luni, intr-o convorbire telefonica cu seful administratiei prezidentiale ucrainene, Andrii Yermak, sprijinul SUA pentru suveranitatea Ucrainei si integritatea sa teritoriala, conform unui comunicat de presa al Casei…

- Major, cainele mai tanar al lui Joe Biden, un ciobanesc german in varsta de 3 ani ar fi mușcat un membru al echipei de securitate de la Casa Alba, insa nu se știu inca detalii cu privire la acest incident, potrivit CNN. Decizie controversata a Ministerului Mediului: Animale rare, puse in bataia…

- Cei doi caini lupi aparținand președintelui Joe Biden și primei doamne Jill Biden au fost mutați de la Casa Alba la reședința familiei Biden din Delaware saptamana trecuta dupa un episod de agresivitate pe care l-ar fi avut cel mai tanar dintre aceștia - Major, potrivit unor surse citate de CNN .Major,…

- Presedintele american Joe Biden i-a „expulzat” de la Casa Alba pe cei doi caini ai lui si i-a trimis la resedinta din Wilmington, statul Delaware, dupa „un incident care a implicat o muscatura” asupra unui agent de securitate, a anuntat luni, 9 martie, postul CNN, citat de Agerpres . Major, in varsta…