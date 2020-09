Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a facut cunoscut ca a vorbit la telefon joi, in cursul unei vizite la Kenosha, in statul-cheie Wisconsin, cu Jacob Blake, un tanar de culoare grav ranit de politie, noteaza AFP. "Am avut ocazia sa stau de vorba la telefon cu Jacob Blake. Nu mai este la terapie…

- Candidatul democrat la Casa Alba s-a intalnit in privat cu familia lui Jacob Blake, un tanar de culoare grav ranit de politie in Wisconsin, a anuntat echipa sa de campanie, relateaza joi AFP. Jill Biden participa si ea la aceasta intalnire cu familia tanarului de 29 de ani, impuscat de…

- Fagaduind ca va restabili „legea și ordinea”, Donald Trump a sosit marți la Kenosha, locul mai multor nopți de revolte dupa ce un ofițer de poliție a tras mai multe focuri asupra unui afro-american, Jacob Blake, care a refuzat sa se opreasca la somația polițiștilor, un act care a reaprins…

- Intr-un interviu acordat luni pentru Fox News, inainte de vizita sa in orasul Kenosha, Wisconsin, unde un barbat de culoare a fost impuscat de sapte ori in spate de un ofiter alb, Trump i-a luat apararea adolescentului care a tras in trei protestatari, omorand doi dintre ei, si a comparat actiunea politistului…

- Tanarul afroamerican Jacob Blake, grav ranit intr-un nou incident grav implicand politia, care a relansat contestarea antirasista in Statele Unite, determinand jucatorii de baschet din NBA la boicot, avea un cutit in masina, au anuntat autoritatile din Wisconsin, relateaza AFP, potrivit news.ro.Departamentul…

- Afro-americanul Jacob Blake a fost impușcat de șapte ori in spate de catre un ofițer de poliție din orașul Kenosha, Wisconsin. Acesta a ajuns in stare grava la spital. El a recunoscut ca avea un...

- Doi oameni au fost ucisi marti de gloante la Kenosha, in statul american Wisconsin, in cursul celei de-a treia nopti de proteste violente, dupa ce politistii din localitate au impuscat de mai multe ori in spate un barbat de culoare. CNN scrie ca un tanar de 17 ani, rezident in Antioch, Illinois, a fost…

- Jacob Blake, barbatul de culoare impușcat de polițiștii din orașul Kenosha, in statul american Wisconsin, a ramas paralizat de la brau in jos, a declarat tatal acestuia, conform The Guardian.