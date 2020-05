Stiri pe aceeasi tema

- In prima conferinta de presa in calitate de purtatoare de cuvant a presedintelui Donald Trump, Kayleigh McEnany a promis vineri reporterilor ca va spune mereu adevarul, informeaza AFP si dpa. "Nu o sa va mint niciodata. Aveti cuvantul meu pentru asta", i-a asigurat McEnany pe reporterii adunati in sala…

- Conform sursei citate , „agențiile de informații americane au emis avertismente despre noul coronavirus in mai multe informații clasificate pregatite pentru președintele Donald Trump in ianuarie și februarie, luni in care acesta a continuat sa minimalizeze amenințarea”. Asa cum arata actuali și foștii…

- Kayleigh McEnany a anuntat miercuri ca a preluat functia de purtatoare de cuvant a presedintelui Donald Trump, ale carui relatii foarte proaste cu presa sunt exacerbate de pandemia de coronavirus, potrivit France Presse. "Sunt onorata sa ma alatur Casei Albe in calitate de purtatoare de cuvant a presedintelui…

- Stephanie Grisham parasește funcția de purtatoare de cuvânt a președintelui Donald Trump, dupa mai puțin de un an, înregistrând un record ciudat: acela de a nu fi participat la nicio conferința de presa la Casa Alba. În locul sau, va veni Kayleigh McEnany, potrivit Reuters și…

- Purtatoarea de cuvant a presedintelui american Donald Trump, Stephanie Grisham, va demisiona in curand si va reveni sa lucreze cu Melania Trump, a anuntat marti Casa Alba, relateaza AFP. Stephanie Grisham, in varsta de 43 de ani, care a preluat prestigiosul post de ''Secretar de presa''…

- Presedintele american Donald Trump nu va fi testat pentru Covid-19, in ciuda faptului ca a intrat in contact cu doi oficiali brazilieni la Mar-a-Lago saptamana trecuta, care de atunci au fost testati pozitiv pentru virus, se arata intr-o scrisoare a medicului presedintelui, citata sambata de DPA…