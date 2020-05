VIDEO SUA: Imagini șocante cu mașinile NYPD intrând în protestatari Mașini ale Departamentului de Poliție din New York (NYPD) au fost surprinse intrând în protestatarii aflați în spatele unei baricade, aruncându-i pe unii în aer, relateaza Insider.



Imaginile tulburatoare arata un grup de protestatari înconjurând o mașina a NYPD și aruncând cu ceea ce par a fi sticle de apa și gunoi în timp ce un alt grup încearca sa opreasca deplasarea mașinii cu o baricada.



O a doua mașina a poliției poate fi vazuta alaturându-i-se primei înainte ca ambele sa înceapa sa intre încet… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

