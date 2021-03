VIDEO SUA: FBI publică noi imagini cu suspectul care a plasat bombe în apropierea Congresului Politia federala americana FBI a difuzat marti noi imagini ale unui barbat suspectat ca ar fi plasat bombe artizanale la Washington in 5 ianuarie, in ajunul asaltului impotriva Capitoliului, cu speranta ca va primi informatii care sa permita identificarea acestuia, relateaza AFP. Inregistrarea video facuta publica arata imagini cu suspectul captate de camere de supraveghere pe mai multe strazi ale capitalei SUA. Imbracat in pantaloni negri si cu o bluza de trening, chipul sau este ascuns de o gluga, o masca si ochelari. El poarta manusi si tine un rucsac intr-o mana. FBI a publicat deja fotografii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

