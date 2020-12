Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica s-a produs vineri in centrul orasului Nashville din statul american Tennessee. Politia a transmis ca pare a fi vorba de un act „deliberat”, pitrivit Reuters. „Explozia a fost puternica (…) Politia locala si politia federala au deschis o ampla ancheta”, a declarat purtatorul de cuvant…

- Daca treci prin centrul orașului Brașov de Craciun, sa știi ca o sa gasești 20 de casuțe, dar nu ca in ceilalți an, cand se organiza targul de sarbatori. Ce vom putea gasi in Piața Sfatului? Singurele lucruri pe care le vom putea cumpara vor fi produsele facute de micii meșteșugari și produsele alimentare…

- Primaria Brașov permite amplasarea a 20 de casuțe in centrul orașului, de Craciun, dar atrage atenția ca nu va fi targ de Craciun și nu se pot vinde alcool sau alimente, potrivit Mediafax. Viceprimarul Brașovului, Flavia Boghiu, a anunțat vineri, la ședința Consiliului Local, ca activitatea…

- Mai multe persoane au fost grav ranite in urma unei puternice explozii care a avut loc la un depozit din zona portuara a orasului englez Bristol, azi, in jurul pranzului, anunța Reuters, citata de agerpres . Serviciile de pompieri au transmis mai devreme pe Twitter ca au fost solicitate sa intervina…

- O explozie puternica a distrus mai multe apartamente dintr-un bloc din centrul orașului Galați. Cel puțin o persoana a fost grav ranita, iar aproximativ 40 de oameni s-au autoevacuat din cladirea cu patru etaje. Pompierii și echipajele SMURD intervin la fața locului.