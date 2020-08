Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica s-a produs luni dimineata ora locala intr-un cartier din orasul Baltimore (Maryland), distrugand cateva imobile. Cel putin o persoana a murit, trei au fost ranite grav si sunt in stare critica, iar cel putin cinci sunt prinse sub daramaturi, au anuntat pompierii, conform Reuters…

- O batalie între luptatori ai Statului Islamic și forțele de securitate afgane a avut loc timp de mai multe ore luni în orașul Jalalabad din estul Afganistanului, cel puțin 24 de persoane pierzându-și viața dupa ce un asalt nocturn al militanților islamiști a rezultat într-o evadare…

- Un purtator de cuvant al CNOS a declarat pentru Reuters ca doua elicoptere medicale, precum si 163 de salvatori, inclusiv pompieri, se afla la locul accidentului. La bordul trenului Alfa Pendular, cel mai rapid din Portugalia, se aflau 240 de persoane, a precizat purtatorul de cuvant. El a…

- Aproximativ patru milioane de persoane din statul indian Assam (nord-est) si din Nepalul vecin au fost stramutate in urma inundatiilor puternice aduse de ploile musonice, in timp ce numarul deceselor provocate de intemperii este de cel putin 189, informeaza Reuters.

- Un atacator sinucigas taliban a detonat miercuri un vehicul militar incarcat cu explozivi in apropierea resedintei guvernatorului provincial si a sediului politiei din provincia afgana Kandahar, ucigand cel putin trei persoane, transmite agentia Reuters.''In jurul orei (locale) 4 dimineata,…

- Cel putin 23 de civili au fost ucisi, luni, intr-un atac cu rachete care a vizat un targ de animale din sudul Afganistanului, afirma surse citate de agentia de presa Reuters.Mai multe rachete au cazut in incinta unui targ de animale din zona Sangin, in provincia Helmand. Cel putin 23 de persoane…