Congresul SUA a inceput miercuri dimineata dezbaterile cu privire la punerea sub acuzare a presedintelui in exercitiu Donald Trump, acuzat ca a incurajat asaltul asupra Capitolului la Washington care s-a soldat cu cinci morti, relateaza AFP.





Votul asupra actului de acuzare este asteptat sa aiba loc in jurul orei 15:00 (20:00 GMT) in Camera Reprezentantilor. Rezultatul votului este unul asteptat, intrucat democratii detin majoritatea in Camera.



Acesta vot va marca deschiderea formala a procedurii de impeachment impotriva celui de-al 45-lea presedinte al SUA, primul…