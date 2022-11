Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane din cel de-al Doilea Razboi Mondial s-au ciocnit si au cazut in timpul unui spectacol aerian sambata in Dallas, au anuntat autoritatile americane care nu dispun inca de un bilant al victimelor.

- Un bombardier Boeing B-17 Flying Fortress si un avion de vanatoare Bell P-63 King Cobra s-au ciocnit in zbor sambata, in jurul orei 13:20 (19:20 GMT), a anuntat intr-un comunicat Administratia Federala a Aviatiei (FAA) din Statele Unite, informeaza AFP, citata de Agerpres . Cele doua aeronave din cel…

- Tenorul italian Andrea Bocelli, 64 de ani, a dat in judecata o companie de avioane private de lux pentru ca i-a pus la dispoziție avioane „prea vechi, prea zgomotoase, pur și simplu nesigure”, relateaza portalul Law and Crime, care a avut acces la plangerea de 24 de pagini.Bocelli a intentat procesul…

- Mircea Lucescu este unul dintre romanii care au fost nevoiți sa iși continue meseria in Ucraina, cu toate ca țara s-a aflat in plin razboi. Tehnicianul roman antreneaza la echipa de fotbal Dinamo Kiev, cea care a trecut prin numeroase probleme din momentul in care conflictul cu Rusia au acaparat teritoriul.…

- Pompierii din Bihor au descoperit in ultimele zile peste 40 de elemente de muniție, intre care proiectile de mare calibru, toate in stare de functionare si datand din Doilea Razboi Mondial au fost descoperite in timpul realizarii unor sapaturi la reteaua de canalizare a localitatii bihorene Biharia,…