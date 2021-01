Ceremonia de investitura a presedintelui american Joe Biden s-a desfasurat miercuri fara niciun incident de securitate, in contextul in care la Washington nu au avut loc decat manifestatii restranse de sustinere a fostului presedinte Donald Trump, relateaza DPA. Temerile privind demonstratii pro-Trump care sa instige la revolta la Washington si asupra unor cladiri guvernamentale din alte orase nu s-au concretizat. In imagini de la cladiri guvernamentale din tara s-au putut vedea multimi restranse, iar in unele cazuri, doar protestatari singuratici iesiti in strada pentru a-si exprima sprijinul…