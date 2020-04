VIDEO SUA: Cel puțin 5 morți și 12 răniți după o serie de tornade în Oklahoma și Texas Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce o serie de tornade a lovit miercuri seara statul american Oklahoma, informeaza DPA, preluata de Agerpres.

UPDATE 09.17 Cel puțin 5 oameni au murit, iar 12 au fost raniți, potrivit CNN.



În orasul Madill, situat în sudul statului Oklahoma, o tornada a surprins un grup de muncitori care se îndreptau spre masini dupa terminarea programului de lucru, potrivit postului american de televiziune ABC News.

În statul învecinat Texas, o tornada puternica a facut ravagii în comitatul Polk, în partea estica… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

