- Cel putin 22 de persoane si-au pierdut viata si alte zeci sunt cautate in urma inundatiilor ''catastrofale'' care au lovit statul american Tennessee (sud), au anuntat duminica autoritatile locale, relateaza AFP.

- Cel putin opt persoane si-au pierdut viata in timpul furtunii tropicale Grace care a facut ravagii in estul Mexicului, provocand inundatii si pene de curent, informeaza agentia DPA duminica. O femeie si cinci copii au murit in urma unei alunecari de teren produse in localitatea Banderilla, a anuntat…

- UPDATE – Cel putin 304 persoane si-au pierdut viata si alte cateva sute sunt ranite si date disparute in urma unui cutremur cu magnitudinea 7,2 care s-a produs in Haiti, sambata dimineata, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de autoritatile locale, relateaza AFP. Cutremurul a avut loc la 08:29,…

- In vestul Germaniei au loc cele mai grave inundații din ultimul secol. Sunt cel puțin 60 de morți și 70 de disparuți, dupa ce mai multe case au fost distruse de puhoaie. Angela Merkel s-a declarat șocata. Zone intregi sunt acoperite de ape. Doi pompieri s-au inecat, iar armata a fost desfașurata pentru…