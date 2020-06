Stiri pe aceeasi tema

- Afro-americanul George Floyd - devenit simbol al victimelor rasismului si violentelor politienesti in SUA - este inhumat marti in Houston, statul american Texas, transmite AFP, potrivit Agerpres.Sicriul acestui afro-american de 46 de ani, ucis de un politist alb in urma cu 15 zile la Minneapolis…

- Orașul texan Huston se pregatește pentru funeraliile lui George Floyd, la o zi dupa ce polițistul acuzat pentru moartea barbatului de culoare a aparut pentru prima oara în fața unui judecator, noteaza AFP. Funeraliile vor avea loc dupa ce, luni, mii de persoane au adus un ultim omagiu…

- Fostul star al boxului american Floyd Mayweather, 43 de ani, va suporta cheltuielile pentru inmormantarea lui George Floyd, un barbat afro-american care a decedat dupa ce ofiterul de politie David Chauvin l-a apasat cu genunchiul pe gat mai multe minute, a anuntat unul dintre reprezentantii pugilistului…

