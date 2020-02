Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ranite miercuri intr-un incident armat comis intr-o berarie din statul Wisconsin, in nordul SUA, a informat presa locala, relateaza AFP preluat de agerpres. Politia din Milwaukee, cel mai mare oras din statul in care a avut loc incidentul, a scris pe Twitter ca a intervenit…

- UPDATE Soldatul thailandez care a ucis cel putin 21 de persoane si s-a ascuns peste noapte intr-un centru comercial "a fost impuscat mortal" duminica dimineata, potrivit politiei thailandeze, care a pus...

- Sase persoane au fost ucise cu focuri de arma in Rot am See, un mic oras din sudul Germaniei, si o persoana suspecta a fost arestata, informeaza vineri dpa, citand „surse”. Politia din orasul vecin Aalen a anuntat pe contul sau de Twitter ca „o ampla operatiune a politiei” este in curs in Rot am See,…

- Cel puțin 6 persoane au fost ucise intr-un atac armat produs vineri dupa-amiaza, intr-un orasel situat in centrul Germaniei. Potrivit primelor date din ancheta, atacatorul, care a fost arestat, ar fi ruda cu victimele.

- Un nou atac armat indoliaza America: a fost comis, de data aceasta, intr-o biserica din statul Texas. Agresorul a impușcat mortal doi oameni și a fost doborat, tot cu focuri de arma, de unul dintre enoriași.

- Un barbat a ucis doua persoane intr-o biserica din localitatea White Settlement, Texas. Acesta a fost in ele din urma impușcat mortal de echipa de securitate a bisericii, reprezentata de doi enoriași inarmați, prezenți la slujba , informeaza BBC News online....

- De ultima ora! Atac terorist in Cehia. A fost masacru la un spital. Mai multe persoane au fost ucise , atacatorul a fugit.foto Mai multe persoane au fost ucise in timpul unui incident armat marti, la un spital din orasul Ostrava, situat in nord-estul Cehiei, a anuntat ministrul de interne ceh, Jan Hamacek.…

- Politia ceha a mentionat ca sase persoane au murit in acest incident. Pe contul sau de Twitter, politia a anuntat ca a fost declansata operatiunea de cautare a suspectului. Potrivit presei din Cehiai, atacul a avut loc in jurul orei locale 07:00 (ora 09:00, ora Romaniei). Spitalul respectiv…