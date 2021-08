Pentagonul a anuntat sambata ca ''doua tinte importante'' ale gruparii Stat Islamic (SI) au fost ucise si inca una ranita in atacul cu drona efectuat vineri de armata americana in Afganistan, fara alte precizari, transmite AFP.



Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a refuzat de asemenea sa precizeze daca islamistii gruparii Statul Islamic al Khorasan (ISIS-K) care au reprezentat aceste tine au fost implicati in atacul comis joi in zona aeroportului din Kabul, soldat conform surselor locale cu peste 170 de morti, inclusiv 13 militari americani, atac revendicat…