- Arnold Schwarzenegger s-a vaccinat impotriva COVID-19 chiar in masina și a postat pe Twitter filmarea cu momentul imunizarii. Celebrul actor a indemnat pe toata lumea sa se vaccineze și a avut și un mesaj inspirat din Terminator, seria de filme care l-a consacrat, scrie digi24.ro.

- Actorul Steve Martin a anuntat duminica, online, ca a fost vaccinat impotriva Covid-19 si a glumit spunand ca are si o veste proasta pentru fani, aceea ca a primit serul pentru ca este batran, relateaza News.ro. „Veste buna/ veste proasta. Vestea buna: Am fost vaccinat! Vestea proasta: Am…

- Rusia a inoculat un milion de persoane impotriva COVID-19 cu Sputnik V, conform unui anunt publicat pe contul de Twitter dedicat acestui vaccin rusesc, relateaza miercuri Reuters. Rusia, care se afla pe locul patru in lume in ceea ce priveste numarul de cazuri de COVID-19, a inceput vaccinarile la scara…

- Spitalul din Lugoj a primit marti seara prima transa de vaccinuri anti COVID 19. Intre timp in unitatea sanitara a fost intocmita lista cadrelor medicale care si-au exprimat intentia de a se vaccina. Prima persoana care s-a vaccinat este medicul Dan Cliciovan. Doctorul Cliciovan este unul dintre cei…