- Fie-ți bine, patrie scumpa a sufletului nostru de romani, iar binele se cheama acum sanatatea fiilor tai varstnici și tineri, nepoți și bunici, toți cu drept la viața, la zambet, la fericire! Fie-ți fiii increzatori, chiar daca pasul de defilare pe sub Arcul de Triumf al Reintregirii e batut in surdina…

- Ziua Naționala a României va fi marcata la Cluj-Napoca printr-o ceremonie militara organizata în Piața Mihai Viteazul cu participarea unui detașament de onoare, cu efective reduse, fara tehnica, din structurile Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.…

- Toate concertele, recitalurile si expozitiile care vor fi organizate la Alba Iulia pentru a marca Ziua Nationala a Romaniei de catre Centrul de Cultura “Augustin Bena” Alba se desfasoara FARA public, cu respectarea celor mai stricte conditii de prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2. Sambata,…

- Primarul orasului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat miercuri seara, 28 octombrie, cat este de importanta respectarea regulilor de protectie sanitara, explicand ca trebuie sa "facem tot ceea ce tine de fiecare dintre noi" pentru ca personalul medical, "care practic salveaza vietile noastre in fiecare…

- Marți, 20 octombrie a.c., in Sala «Europa» a Consiliului Județean Ialomița, Marian Pavel, noul președinte al instituției și consilierii desemnați prin vot la scrutinul din 27 septembrie 2020 au participat la ședința de constituire. Și-au preluat mandatul 19 dintre cei 30 de consilieri validați de Tribunalul…

- Craiova a intrat deja in scenariul roșu. Masca a devenit obligatorie in toate spațiile publice deschise, excepții facand copiii cu varsta sub 5 ani, iar elevii vor invața exclusiv online. Totodata, restaurantele, cafenelele, cinematografele, salile de spectacol și salile de jocuri de noroc se inchid.…

- Aeroportul International ''Avram Iancu'' din Cluj-Napoca este primul din Romania si printre primele din Europa care a obtinut ''Airport Council International Health Accreditation'', in special pentru masurile anti COVID-19, noteaza Agerpres. "Aeroportul International Avram Iancu Cluj este primul…

- In primul mandat ca președinte al Romaniei, Klaus Iohannis a fost dedicat in intregime statului paralel. Și avea toate motivele: dosarele sale riscau sa-i creeze mari probleme, chiar de natura penala, mai ales cele legate de dobindirea ilegala a caselor sale din Sibiu, prin folosirea unor documente…